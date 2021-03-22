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Путин согласился дать Генпрокуратуре больше функций

Путин согласился дать Генпрокуратуре больше функцийВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился дать Генпрокуратуре функцию представителя интересов страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник издания, близкий к ведомству.

По информации РБК, наделить Генпрокуратуру такими полномочиями Путина якобы попросил генпрокурор Игорь Краснов. Он обосновал необходимость в этом «юридической агрессией против нашего государства», которую усмотрел в событиях на юго-востоке Украины и расследованиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

По мнению Краснова, Генпрокуратура «обладает всем инструментарием для наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и организаций в международных и зарубежных судебных процессах». Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», уверен Краснов.

РБК утверждает, что Путин на письме генпрокурора поставил свою резолюцию: «Согласен».

Россия

По материалам: lenta.ru
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