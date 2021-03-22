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Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий «реабилитационный центр»

Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий «реабилитационный центр»

Под Киевом разоблачили очередной нелегальный реабилитационный центр, в котором принудительно удерживали и «лечили» лиц с нарко- и алкозависимостью. Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, люди фактически оказывались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

Все началось с того, что 20 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в Ирпене возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Впоследствии авто было найдено в селе Петропавловская Борщаговка, где и находился так называемый реабилитационный центр. В нем содержалось как минимум несколько десятков человек, большинство из которых не самом деле страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостью.

Их содержали в суровых условиях и подвергали пыткам. При этом с родителей «реабилитологи» получали большие деньги на «лечение».

В организации центра подозревают шесть человек, пятерых из которых задержали. Шестого фигуранта разыскивают.

Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанным с дальнейшим избранием им меры пресечения.

Напомним, ранее на Львовщине полиция накрыла целую сеть подобных реабилитационных центров, а на Житомирщине ранее судимые целый год незаконно удерживали людей в одной из квартир, транслируя издевательства над ними в сети.

Фото Полиции Киевской области

Украина

По материалам: fakty.ua
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