Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету

Влада Некрасова

Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

При этом он обратил внимание на специфичность ситуации.

"С точки зрения тех цен, которые будут предложены покупателю, не всё так однозначно, потому что потребитель беднеет, у покупателя денег больше не становится. Соответственно, ретейлеры все также будут предлагать какое-то промо, скидки", — рассказал Карпов.

Новые коллекции, по его словам, всегда будут дороже, чем те, что уже давно продаются. Поэтому Карпов призвал россиян обращать внимание на них и посещать распродажи.

"Устаревают они уже буквально через несколько месяцев", — пояснил он.