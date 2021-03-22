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РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год

РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год
Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.

Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V".

Кирилл Дмитриев.
В мире

По материалам: ria.ru
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