РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год

Влада Некрасова

Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.

Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V".

Кирилл Дмитриев.