РФПИ заявил о нарушении патента на «Спутник V» компанией из США

Вадим Карасев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В США одна из компаний могла нарушить патент на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Одна из американских компаний, которая производит вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим начать диалог», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что российская сторона не намерена просить компенсаций за нарушение патента в пандемию, но будет относиться серьезно к защите интеллектуальных прав.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали в 55 странах мира. В медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса.