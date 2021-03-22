Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура

Лидия Мартынова

Планировавшийся на 20 марта запуск российской ракеты-носителя “Союз-2.1а” с 38 спутниками на борту перенесен на 22 марта.

По информации пресс-служба ГК Роскосмос, коммерческий запуск планировался с космодрома “Байконур” на утро субботы 20 марта. Но его пришлось отменить практически перед самым стартом по техническим причинам.

Причиной отмены запуска “Союза” был назван “скачок в напряжении” в системе электропитания стартового комплекса.

Повторную попытку назначили на воскресенье, но и ее отложили для проведения новой проверки режима “Контрольный набор стартовой готовности” в разгонном блоке “Фрегат”.

“При положительных результатах режима КНСГ пуск планируется в понедельник, 22 марта», — сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные компании “Главкосмос пусковые услуги”, проблема с наземным оборудованием, ставшая причиной переноса старта, устранена.

Ракете-носителю “Союз-2.1а” предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500−1 Южной Кореи и еще различную полезную нагрузку от заказчиков из 18 стран мира.

РИА “NEWSTES” писало, на 25 марта “Роскосмосом” назначен запуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” со спутниками OneWeb.

Старт будет произведен с космодрома “Восточный”.

Сообщение Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура появились сначала на Информационное агентство "SM News".