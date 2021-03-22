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Роковой для украинцев участок: всплыл жуткий нюанс ДТП с автобусом в Польше

Роковой для украинцев участок: всплыл жуткий нюанс ДТП с автобусом в Польше

ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины на подъездах к польскому городу Кашице (Подкарпатское воеводство) произошло практически в том же месте, что и ДТП 6 марта.

На это обратили внимание журналисты польского ресурса tvn24.

«Здесь есть съезд на станцию, и там довольно глубокий откос. Автобус проехал барьерное ограждение и попал на то же место, что и автобус две недели назад», — рассказал представитель патрульной полиции.

Напомним, по уточненным данным украинских дипломатов, погиб один человек, еще пятеро — получили травмы и были доставлены в польские госпитали. Всего в автобусе находились 10 человек, в т. ч. двое водителей.

6 марта в салоне украинского автобуса сообщением Познань-Херсон находилось 57 человек, в том числе два водителя. Тогда погибли пятеро украинцев (одного реанимировали в больнице), а еще более 30 человек получили травмы.

Украина

По материалам: fakty.ua
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