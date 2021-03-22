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Россия договорилась о строительстве нового «потока»

Россия договорилась о строительстве нового «потока»Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Газопровод «Север-Юг», о строительстве которого договорились Россия и Пакистан, поменяет название на «Пакистанский поток». Об этом говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские инвесторы получат не менее 26 процентов акций маршрута. Среди них будут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).

Контрольный пакет акций газопровода останется у пакистанской стороны, но государства учредят компанию специального назначения. При этом российской стороне предоставлено право решающего голоса в выборе подрядчика строительства и в вопросах, связанных с проектом и поставками оборудования.

В декабре прошлого года советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар утверждал, что строительство газопровода начнут в июле 2021 года. В нынешнем документе сроки не указаны.

Год назад Пакистан вернул России долг времен СССР в размере 93,5 миллиона долларов. После этого у стран не осталось финансовых обязательств. Как объясняли в Минфине, урегулирование вопроса поможет развитию двухсторонних отношений и послужит притоку инвестиций из России в Пакистан.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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