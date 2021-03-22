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Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального

Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за НавальногоФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва примет меры в ответ на санкции ЕС из-за Алексея Навального (основатель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его цитирует РИА Новости.

«Санкционный путь — это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции. Это не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку», — подчеркнул дипломат.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Москву.

В мире

По материалам: lenta.ru
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