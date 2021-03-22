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Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в Болгарии

Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в БолгарииАлександр ГрушкоФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если Болгария предпримет действия против российских дипломатов, то Москва обязательно даст на них ответ. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, его слова приводит «Интерфакс».

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры», — пригрозил Грушко.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них якобы занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. В связи с задержаниями премьер-министр Болгарии Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

В мире

По материалам: lenta.ru
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