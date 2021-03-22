Россия сравнила отношения с НАТО с периодом холодной войны

Вадим Карасев

Александр ГрушкоФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Замглавы МИД России рассказал о самой низкой точке в отношениях между Москвой и НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Он также сравнил отношения с НАТО в холодную войну и сейчас, признав нынешнее положение самым худшим за последние 30 лет. Альянс уже прекратил все практическое взаимодействие с Россией, причем даже в тех областях, «которые давали очевидный выигрыш безопасности для всех членов Совета Россия-НАТО», подчеркнул дипломат.

«НАТО, очевидно, не смогла адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания [альянс] вернулся к постулатам холодной войны, защиты от угроз с Востока», — предположил Грушко. Он заключил, что позитивной повестки дня в отношениях Москвы с альянсом сегодня не существует.

19 марта глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что Украина может стать местом прямого военного столкновения России и НАТО. Он добавил, что при администрации Джо Байдена не следует ожидать улучшения отношений между США и Россией.