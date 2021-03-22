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Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Ретейлеры предупредили россиян о возможном подорожании одежды и обуви к летнему сезону. Из-за возросшей стоимости материалов и расходов на логистику и оплату труда, ценники могут повыситься на 20-30%, пишет "Коммерсантъ".

Руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн рассказала, что закупочные цены на хлопок стали выше на 20-35%. В связи с этим конечная стоимость хлопковых изделий вырастет на 20-30%. Подорожание прогнозируют на это лето и прежде всего оно коснется товаров российских производителей.

Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов тоже отметил рост стоимости материалов для пошива одежды. По его словам, причиной является постоянно меняющийся курс доллара.

"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", - пояснил он.

Некоторые эксперты высказали мнение, что участники рынка, особенно сегмента "масс-маркет", будут постепенно увеличивать стоимость, закупая более дешевые товары и сокращая траты на развитие. По расчетам Минпромторга, ретейлеры примут меры по сдерживанию цен, чтобы не потерять клиентов.

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По материалам: uposters.ru
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