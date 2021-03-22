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Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувьФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Одежда, обувь и аксессуары в России могут резко подорожать уже к лету, предупреждают ритейлеры. Одна из причин — увеличение стоимости материалов. Например, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, пишет «Коммерсантъ».

У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — отмечает основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

Конечная цена на хлопковые изделия и трикотаж вырастет на 20-30 процентов, а на другие материалы — до 20 процентов, прогнозируют игроки рынка. В Минпромторге рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.

Однако россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, успокаивают в министерстве. На рынке много продукции, материалы которой состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Цена на материалы из нефтепродуктов тоже подскочила (примерно на 20 процентов). Например, речь идет о полиуретане, из него делают «экокожу», стельки и подошвы.

Расходы россиян на обновление гардероба в 2020 году сильно упали. Средний чек в интернет-магазинах на покупку одежды и обуви составил две тысячи рублей. В 2019 году покупатели готовы были тратить в среднем 3,8 тысячи рублей на одну покупку, а в 2018-м — 3,6 тысячи.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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