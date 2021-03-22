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Россиянам пообещали хлеб из белка насекомых

Россиянам пообещали хлеб из белка насекомыхФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы. Об этом заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, передает РИА Новости.

По мнению Зюзина, в ближайшее десятилетие в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. В частности, речь идет о растительном и клеточном мясе, а также хлебе из белка насекомых. «Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», — пообещал специалист.

Зюзин подчеркнул, что белок насекомых известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В настоящее время продукты из них употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики. В России насекомых используют в основном как корм для животных и рыб на крупных производствах. При этом некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки, рассказал эксперт.

В 2013 году группа канадских студентов из Университета МакГилла получила премию Гульта за предложение использовать насекомых при производстве муки. С похожей инициативой использовать насекомых для борьбы с голодом в мае того же года выступила ООН.

Россия

По материалам: lenta.ru
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