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Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»

Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям Центрального федерального округа (ЦФО) отсутствие «взрыва весеннего тепла». Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, до конца марта днем воздух будет прогреваться выше нуля. «Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно», — рассказал Вильфанд.

В частности, температура воздуха в Москве ожидается около нормы в первой половине недели и на два градуса выше нормы — во второй половине недели. В четверг, 25 марта, будет потепление до девяти градусов тепла.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды как всегда свои планы», — поделился синоптик. По его словам, приятной новостью может стать то, что со вторника, 23 марта, существенных осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд рассказал, что в первой декаде апреля в Москве могут пройти снегопады. По его словам, столичный климат предполагает такую ситуацию.

Россия

По материалам: lenta.ru
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