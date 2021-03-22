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Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88 копеек

Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88 копеекФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская учительница раскрыла стоимость одного урока в школе и проверки тетрадей: Мария Суровцева из гимназии № 52 имени А. А. Печерского в Ростове-на-Дону подсчитала, что получает за проверку одной тетради 88 копеек. Ее историю публикует «Российская газета».

При этом за один урок педагог получает 115 рублей.

Суровцева отметила, что в Ростовской области минимальный должностной оклад учителя без доплат при нагрузке 18 часов в неделю составляет 9262 рубля. «Один урок в месяц базово оплачивается "чистыми" в размере 115 рублей. То есть 45 минут активной работы в классе, предварительная подготовка к уроку, ответственность за детей, заполнение электронного журнала, общение с родителями и прочее оплачивается в таком мизерном размере», — пояснила учительница.

По ее словам, за проверку тетрадей доплачивают 10 процентов от оклада. В месяц Суровцевой нужно проверять 46 тетрадей только по русскому языку и собирать их 23 раза. «Получается стоимость проверки одной тетради в месяц — 0,88 рубля (да, 88 копеек)», — подчеркнула педагог.

Учительница пояснила, что есть доплата за выслугу лет, за категорию. Так, при стаже более трех лет она получает 127 рублей за урок. Зарплата Суровцевой при нагрузке 27 часов в неделю составляет 14 504 рубля в месяц. Она напомнила, что можно взять две ставки и репетиторство, однако, по ее мнению, от этого «любой педагог только выгорит быстрее».

Ранее учительница из Санкт-Петербурга Дарина Сергеева уволилась из-за претензий к ее видео в TikTok. В начале 2021 года она стала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них «нарушение морального кодекса» и «обесценивание статуса учителя».

17 марта в Новосибирской области на учительницу английского и немецкого языков одной из местных школ завели уголовное дело за развратные действия в отношении подростка. По версии следствия, в феврале 2021 года 32-летняя учительница отправила 15-летнему школьнику видео, на котором она танцует стриптиз.

Россия

По материалам: lenta.ru
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