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Российские врачи объяснили опасность вакцинации от COVID-19 для беременных

Российские врачи объяснили опасность вакцинации от COVID-19 для беременныхФото: Павел Бедняков / РИА Новости

У ученых и медиков пока нет данных о последствиях влияния вакцины на организм беременных. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Дарья Уланова, передает «Газета.Ru».

Она объяснила, что вакцинация может быть опасна, так как неизвестно, как препарат повлияет на репродуктивную функцию матери и самого ребенка. «Беременность — изначально состояние измененной иммунореактивности, поэтому нельзя угадать, как отреагирует такой организм на иммунопрепарат, изучение которого еще в активной фазе», — сказала Уланова.

Специалистка в области пороков развития плода Марина Алфимова также выступила против вакцинации беременных. По ее словам, у медиков нет практического опыта, чтобы делать выводы на основании заключений коллег.

Как заявила врач общей практики Анастасия Тараско, какой-то из компонентов вакцины может привести к нарушению эмбрионального развития плода. Она указала, что о вакцинации лучше подумать во время планирования беременности. С ней согласилась акушер-гинеколог Елена Зайцева, добавив, что коронавирус влияет и на репродуктивную систему, поэтому о вакцинации лучше подумать заранее.

Ранее стало известно, что медработница из американского штата Флорида родила ребенка с антителами к коронавирусу после первой дозы вакцины. Российские медики призвали не делать поспешных выводов. Как заявил инфекционист Николай Малышев, надо выяснить, передались ли антитела от матери или выработались уже у самого ребенка. Он отметил, что склоняется к первому варианту. Инфекционист Сергей Вознесенский указал, что ситуация не совсем понятна, так как беременность является противопоказанием к вакцинации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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