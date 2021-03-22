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Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам

Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странамФото: Максим Блинов / РИА Новости

Существенную часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», следует потратить на кредиты другим странам. С таким предложением выступило Министерство финансов, пишут «Известия».

Таким образом чиновники захотели защитить накопленные средства от риска их блокировки из-за возможных санкций США. Как отмечается в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами ФНБ, помощь партнерам России в ведомстве рассматривают как размещение средств в валютные активы.

Главным условием займов станет покупка на эти деньги продукции российского производства. По мнению Минфина, оно приведет к развитию перспективных отраслей российской экономики, в первую очередь, энергетических.

Как отмечается в документе, у Москвы есть обязательства о помощи перед зарубежными партнерами, но исполнять их все сложнее. Ранее деньги на выдачу кредитов привлекались на рынке, но в нынешних кризисных условиях возможности занять существенно ограничены. Деньги в первую очередь нужны, чтобы справиться с последствиям пандемии коронавируса.

Отдельно чиновники указали, что необходим строгий контроль за составлением межправительственных договоров, чтобы заемщики безусловно возвращали деньги, а не просили списать их. Доходность по кредитам не должна быть ниже, чем по российским облигациям федерального займа (ОФЗ).

Практика выдачи кредитов иностранных партнерам была распространена еще в советское время. Ранее сообщалось, что за последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам, в том числе 30 миллиардов долларов Кубе и 11 миллиардов — КНДР. Глава МИД Сергей Лавров объяснял, что простить кредиты пришлось из-за того, что они осложняли развитие отношений, а вернуть деньги все равно было невозможно.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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