Самая сильная женщина по знаку зодиака

Алексей Вольцев

Слабый пол давно перестал считать себя таковым. Многие женщины взяла на себя ответственность за собственную жизнь и безопасность, а иной раз и за мужчин. Читайте свежий гороскоп от победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

5 место — Овен

Женщина-Овен способна на подвиги. Возможно, совершенно не подозревая об этом. В ее характере заложены сила духа и разума, а также бесконечная ответственность. Ситуации, которые требуют от этого знака полной отдачи, как правило, разрешаются в ее пользу.

4 место — Лев

Сам знак — мощнейший энергетический источник силы. Удивительная работоспособность в сочетании с чертами характера (настойчивость, целеустремленность и многие другие) дают ей право не сомневаться в себе! Женщина-Лев способна отстоять и себя, и своих близких.

3 место — Телец

Порой, будучи даже не уверены в результате, Тельцы способны отдаться на все сто процентов... Особенно, когда речь идет о чувствах к родным и любимым. «Гора» — вот это слово подходит для женщины-Тельца. На нее можно положиться и быть уверенным, что ей все возможное по плечу.

2 место — Весы

Сбалансированность характера, сдержанность и рассудительность дают женщинам-Весам право считаться сильными. Некоторое хладнокровие спасает в экстремальных ситуациях больше, чем что-либо. Сила Весов также и в их мудрости, и в силе интуиции.

1 место — Скорпион

Очень часто судьба испытывает женщин-Скорпионов на прочность. Почему? Потому что, как часто говорят, «даётся по силам». Самоотверженность и стальной стержень, который от природы заложен в представительницах этого знака — их оружие! Несмотря на внутреннюю ранимость, судьбы представителей этого знака поражают. Про них говорят: «можно написать книгу».