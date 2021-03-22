Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самая сильная женщина по знаку зодиака

Самая сильная женщина по знаку зодиака

Слабый пол давно перестал считать себя таковым. Многие женщины взяла на себя ответственность за собственную жизнь и безопасность, а иной раз и за мужчин. Читайте свежий гороскоп от победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

5 место — Овен

Женщина-Овен способна на подвиги. Возможно, совершенно не подозревая об этом. В ее характере заложены сила духа и разума, а также бесконечная ответственность. Ситуации, которые требуют от этого знака полной отдачи, как правило, разрешаются в ее пользу.

4 место — Лев

Сам знак — мощнейший энергетический источник силы. Удивительная работоспособность в сочетании с чертами характера (настойчивость, целеустремленность и многие другие) дают ей право не сомневаться в себе! Женщина-Лев способна отстоять и себя, и своих близких.

3 место — Телец

Порой, будучи даже не уверены в результате, Тельцы способны отдаться на все сто процентов... Особенно, когда речь идет о чувствах к родным и любимым. «Гора» — вот это слово подходит для женщины-Тельца. На нее можно положиться и быть уверенным, что ей все возможное по плечу.

2 место — Весы

Сбалансированность характера, сдержанность и рассудительность дают женщинам-Весам право считаться сильными. Некоторое хладнокровие спасает в экстремальных ситуациях больше, чем что-либо. Сила Весов также и в их мудрости, и в силе интуиции.

1 место — Скорпион

Очень часто судьба испытывает женщин-Скорпионов на прочность. Почему? Потому что, как часто говорят, «даётся по силам». Самоотверженность и стальной стержень, который от природы заложен в представительницах этого знака — их оружие! Несмотря на внутреннюю ранимость, судьбы представителей этого знака поражают. Про них говорят: «можно написать книгу».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19
Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19
Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности
Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности
Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации
Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих
Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих
В Госдуме отреагировали на доклад разведки США фразой «до добра не доведет»
В Госдуме отреагировали на доклад разведки США фразой «до добра не
Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету
Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету
В ГИБДД напомнили об опасности тонировки
В ГИБДД напомнили об опасности тонировки
Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий «реабилитационный центр»
Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий
Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с КНР
Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с
Самая сильная женщина по знаку зодиака
Самая сильная женщина по знаку зодиака
Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила Ефремова об ужасах пережитого
Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию

Еще по теме

Топ сильных и независимых женщин по знаку зодиака
Топ-5 самых авантюрных знаков зодиака
Кому повезет в любви? Топ успешных женщин по знаку зодиака
Fashion-гороскоп: выбираем имидж по знаку зодиака