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Саша Артемова страдает из-за неконтролируемого аппетита

Саша Артемова страдает из-за неконтролируемого аппетита

Осенью 2020-го Саша Артемова рассталась с Евгением Кузиным. Тогда же экс-участница реалити-шоу призналась, что обратилась к психологу. Как выяснилось, звезде «ДОМа-2» до сих пор не удалось справиться с переживаниями.


Недавно 26-летняя Саша Артемова намекнула, что ее отношения с Женей Кузиным наладились — она даже отметила с ним свой день рождения. Только вот возвращаться к супругу бывшая участница скандального проекта, похоже, не планирует. В личном блоге звезда «ДОМа-2» отметила, что общается с пока еще законным мужем ради дочери. «Мы пытаемся дружить. Мне важно с ним быть в хороших отношениях. Мы смеемся, веселимся, ругаемся где-то, спорим, но это по-дружески, правда. Пусть ребенок наш хоть иногда чувствует и видит полную семью», — подчеркнула молодая мама.

При этом Артемова не скрывает, что сейчас ей очень тяжело. Саша даже пожаловалась на стресс. «Завтракай, как королева! Обедай, как королева! Ужинай, как королева! И не думай, что ты толстая! Ты все равно королева! Я свой стресс начала заедать. Не могу на ночь закрыть рот на замок и спать. Мне обязательно надо что-то из холодильника вытащить и съесть… даже холодным, но главное — съесть! Что же я делаю…» — написала экс-участница реалити.

К слову, 36-летний Кузин часто навещает годовалую дочь. Однако Саша не раз говорила, что наследнице все равно не хватает отцовского внимания. «Женя каждый день общается с дочкой по видеосвязи, и я вижу, как она тянется к нему, как радуется встречам по видео. Я понимаю, что ей не достает папы рядом!» — откровенничала Артемова.

Молодая мама также подчеркивала, что, конечно, ей бы хотелось, чтобы малышка росла в полной семье. «Хочется, чтоб дочь видела папу каждый день, развивалась у него на глазах. Нужно, чтобы отец видел первые шаги, слова, игры. Нужно, чтобы видел, что ребенку нравится, что не нравится. Но жить ради ребенка никому не советуют, жить нужно в счастье и гармонии! А если остались чувства? Если есть хоть малейшая нить, за которую, может, стоит схватиться? Море недопониманий, я не знаю, что мне делать. Мне больно смотреть, как моя девочка без отца. Она не знает эту любовь, как в остальных нормальных семьях. Это моя страшная боль. Женя и по сей день хочет вернуть семью… тут уже просто осталось мне дать, наверное, ответ на все», — делилась звезда «ДОМа-2».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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