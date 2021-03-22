Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю

Алексей Вольцев

Наверное, трудно представить, что в каких-то частях нашей планеты Новый год не наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако такое возможно! Существуют культуры, которые празднуют начало календарного года не по григорианскому календарю.

Сегодня РИА NEWSTES предлагает погрузиться в культуру народа мари и узнать, как коренные жители Республики Марий Эл празднуют Новый год.

Новый год весной

Марийский Новый год отмечают после Дня весеннего равноденствия, а точнее в ночь с 21 марта на 22 марта. Выбор данной даты связан с тем, что начиная с этого времени день начинает увеличиваться, природа просыпается после зимы, а жизнь пробуждается.

Проводили ли местные жители застолья с подарками? Каким обрядам следовал марийский народ?

Как оказалось, в Марийских землях Новый год проходил без ломящегося от вкусных блюд стола. Дело в том, что по национальным традициям он был, скажем так, для знающих людей. Например, для картов (марийских жрецов – прим.ред.).

Подводим итоги ушедшего года

Какую оценку можно поставить прошедшим 12 месяцам? Напомним, что хозяином 2020 года являлся Слон. Кстати говоря, данное животное покровительствовало в 1924, 1956 и 1988 годах.

Чем запомнились эти страницы прошлого? Людям нужно было твёрдо стоять на своих решениях, достигая намеченных целей. Кроме того, каждому человеку нужно было быть профессионалом в своём деле и постоянно набираться сил.

«В прошлом году о Слоне мы говорили, что его можно было привязать верёвкой за шею и вести за собой как лошадку. Прирученных животных и зверей мы можем вести за собой, а затем они становятся послушными», – вспомнил верховный карт марийской традиционной религии Александр Таныгин.

По его словам, власти России сделали всё для того, чтобы ситуация оставалась под контролем, в том числе и с коронавирусом. Он также подчеркнул, что руководство страны смогло «удержать эту заразу в своих руках».

Тренды-2021, или что ждать от нового года

Какой год наступит по марийскому календарю? 22 марта 2021 года вступил в свои права Год лошади. Между прочим, в прошлый раз это животное покровительствовало 1925, 1957, 1989 годам.

Скорее всего, иногда каждый из нас хочет заглянуть за занавес будущего. Такой интерес сопровождает человечество в течение всей его истории.

Что ждёт людей в Год лошади по марийскому календарю? Верховный карт марийской традиционной религии Александр Таныгин поделился с ТВ МЭТР информацией о том, какие события могут произойти в ближайшем будущем.





В первую очередь, он сказал о том, что в наступившем году любому нужно быть уверенным в себе и терпеливым. Кроме того, Александр Иванович призвал каждого человека сдерживать своё слово и отвечать за них.

Известно, что лошади не живут в одиночестве. Именно поэтому наступивший год станет счастливым в плане любви.

«2021 год считается удачливым для образования семейных отношений. Те, кто образовали свои семьи в 1925, 1957 и 1989 годах они женились только один раз и живут вместе всю жизнь», – отметил верховный карт марийской традиционной религии.

32 представителя царства животных

Вы тоже перед Новым годом узнаёте, год какого животного наступает по восточному календарю? Особой популярностью пользуются приметы о разрешённых блюдах на стол, предпочитаемых цветах в одежде и в интерьере.

Каждый год в календаре народа мари также имеет своего покровителя. Он является циклом, состоящим из последовательного чередования 32 животных, птиц и насекомых.

Олень – 1906, 1938, 1970, 2002.

Баран – 1907, 1939, 1971, 2003.

Ласка – 1908, 1940, 1972, 2004.

Волк – 1909, 1941, 1973, 2005.

Гусь дикий – 1910, 1942, 1974, 2006.

Паук – 1911, 1943, 1975, 2007.

Уж – 1912, 1944, 1976, 2008.

Бобр – 1913, 1945, 1977, 2009.

Черепаха – 1914, 1946, 1978, 2010.

Сорока – 1915, 1947, 1979, 2011.

Бурый медведь – 1916, 1948, 1980, 2012.

Ворона – 1917, 1949, 1981, 2013.

Петух – 1918, 1950, 1982, 2014.

Бык – 1919, 1951, 1983, 2015.

Барсук – 1920, 1952, 1984, 2016.

Верблюд – 1921, 1953, 1985, 2017.

Ёж – 1922, 1954, 1986, 2018.

Лось – 1923, 1955, 1987, 2019.

Слон – 1924, 1956, 1988, 2020.

Лошадь – 1925, 1957, 1989, 2021.

Гепард – 1926, 1958, 1990, 2022.

Тетерев – 1927, 1959, 1991, 2023.

Лебедь – 1928, 1960, 1992, 2024.

Рысь – 1929, 1961, 1993, 2025.

Ящерица – 1930, 1962, 1994, 2026.

Белый медведь – 1931, 1963, 1995, 2027.

Орёл / Беркут – 1932, 1964, 1996, 2028.

Лиса – 1933, 1965, 1997, 2029.

Дельфин – 1934, 1966, 1998, 2030.

Кабан – 1935, 1967, 1999, 2031.

Сокол – 1936, 1968, 2000, 2032.

Сова – 1937, 1969, 2001, 2033.





vnd12.ru / Павел СтариковМарийский календарь

Информация о Новом годе у марийцев находилась в специальном Марийском календаре. Он был у коренных жителей Марийского края с незапамятных времён.

Данный календарь похож на зороастрический (солнечный календарь, использующийся последователями зороастризма – прим.ред.). Им владеют лишь избранные люди. К тому же в древние времена данными познаниями обладали святые, предводители и целители.

Сейчас в список людей, которые владеют Марийским календарём, входит верховный карт марийской традиционной религии Александр Таныгин, который ещё в юности узнал о его существовании.

Он рассказал, что в 1970-х годах он посетил Николая Сидоркина, который продемонстрировал ему амбарную книгу, содержащую календарь на 32 года. Интересный факт – своему племяннику Николай Иванович дал имя Сокол, потому что он появился в год, которому покровительствовала данная птица.

Александр Иванович заявил, что о календаре знал и целитель Кирилл Иванов, организовавший моление во время Великой Отечественной войны для того, чтобы жители Марийских земель вернулись целыми и невредимыми. Ещё Иванов спрогнозировал упадок Советского государства.

По словам верховного карта марийской традиционной религии, в течение недели он изучал книгу, в которой были календарь, святые, молитвенные слова, порядок моления и секреты жизни народа мари. Затем он записал все года и начал анализировать их.

Как объяснил Александр Иванович, в его случае интерес состоял в том, чтобы знать, будет ли год урожайным. Впрочем, верховный карт марийской традиционной религии не раз подчёркивал, что никогда не занимался предсказанием.

Таныгин уверен, что это не очень хорошо заниматься пророчествами. Лучший способ – это сказать о хороших событиях намёком, а не в прямую.

Праздник с самобытным колоритом

Правда ли, что в нашей стране есть и другие этносы, которые с завершением старого года не мчатся под ёлку?

Действительно, отдельный Новый год празднуют ряд народов, в том числе коряки, манси, ненцы, ханты, чукчи и эвены. Они могут представить торжество без застолья и подарков.

Так, эвены отмечают праздник Хэбденек, а коренные народы Севера – «Вороний день».

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