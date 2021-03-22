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Школы Приморья получили 13 новых автобусов

Школы Приморья получили 13 новых автобусов

Школы Приморья получили 13 новых автобусов, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Губернатор края Олег Кожемяко вручил ключи от новых автобусов главам Кировского, Красноармейского, Хасанского, Черниговского, Михайловского, Шкотовского, Надеждинского районов, Пограничного, Тернейского, Анучинского муниципальных округов, Владивостока, Партизанска и Дальнегорска.

Новые автобусы марки «Форд», а также отечественных производителей ПАЗ, ГАЗ, КАВЗ закупило и передало регионам Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ было направлено почти 39 миллионов рублей.

«Дети из отдаленных населенных пунктов благодаря подвозу в районные центры могут получить качественное образование. Мы продолжим реализацию мероприятий по поддержке и обновлению школьного автопарка», – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор также поручил главам муниципалитета проработать вопрос увеличения заработной платы водителей.

«Безопасность школьников складывается в том числе из надежности автобуса и квалифицированного водителя, который должен получать достойную заработную плату», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Общество

По материалам: edu.ru
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