Шойгу ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан

Вадим Карасев

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью Tengrinews ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан. По его словам, такие заявления являются фантазиями.

Шойгу подчеркнул, что между странами давно сложились братские отношения и нет никакого повода что-то делить между собой. «Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?» — сказал он.

В том же интервью министр оценил идею о создании так называемой Армии Турана — военного блока, который бы объединил все тюркоязычные страны. «Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого?» — сказал Шойгу. Глава Минобороны напомнил, что в России также проживают тюркоязычные народы, причем их «достаточно много».

16 марта журналист Леон Арон в статье для издания Politico, приуроченной к седьмой годовщине референдума о статусе Крыма, обвинил Россию в планировании «очередного вторжения, чтобы восстановить величие СССР». Журналист в числе прочего допустил, что Москва хочет присоединить север Казахстана, где проживает много этнических русских.

В июне 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика активно сотрудничает с Россией и Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных организаций. При этом он сообщил о нежелании присоединяться к Союзному государству.