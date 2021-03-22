Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скопинский маньяк появился в скандальном интервью Собчак

Скопинский маньяк появился в скандальном интервью Собчак

Ксения Собчак, несмотря на большое количество негатива и осуждений, все же решила опубликовать на своем YouTube-канале интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, который заявил, что ему «по кайфу» от полученного внимания прессы и знаменитостей. Мужчина поделился некоторыми секретами своего прошлого, которые, по мнению некоторых просмотревших ролик психологов, могут быть отсылкой к ужасающему преступлению.


Например, Мохов искренне признался в том, что его первый сексуальный опыт случился лишь в 29 лет: «На которой женился, на Гале… Это первый был, считай… После свадьбы, конечно». Несмотря на все произошедшее, Виктор с уверенностью сообщил, что он «не извращенец какой-то» и печально отметил, что в современности молодые люди начинают заниматься любовью гораздо раньше, чем несколько десятков лет назад. «Раньше такого не было. А сейчас идут, и в первую ночь переспал с девушкой. А раньше по году, по два, по пять ходили, только целовались, обнимались», — сказал Виктор Мохов. Публика задается вопросом: «А какое право имеет рассуждать о морали и нравах насильник?»

Очевидно, что беседа о половых отношениях пришлась маньяку по вкусу. Он увлеченно рассказывал о том, что может «3 раза за ночь» и делился подробностями своей интимной жизни, признаваясь, что планирует прикупить себе резиновую женщину, которая пригодится ему до тех пор, пока он не встретит настоящую любовь.

[media=https://www.instagram.com/p/CMumROrHU8F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Омбудсмен назвала ООН число украинских заложников на Донбассе и в Крыму
Омбудсмен назвала ООН число украинских заложников на Донбассе
Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины Джоли в домашнем насилии
Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины
Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека
Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека
Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных
Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных
Белоруссия и Россия могут отменить роуминг с 2 апреля
Белоруссия и Россия могут отменить роуминг с 2 апреля
Мурашко раскрыл планы Минздрава по вакцинации россиян
Мурашко раскрыл планы Минздрава по вакцинации россиян
Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье
Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье
Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88 копеек
Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
JHL: Неандертальцы использовали зубочистки для поддержания гигиены полости рта
JHL: Неандертальцы использовали зубочистки для поддержания гигиены
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto Concept 2021 года для “Пасхального сафари”
Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для

Еще по теме

Скопинский маньяк дал интервью Собчак
Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви
Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком
Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским маньяком