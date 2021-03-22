Скопинский маньяк появился в скандальном интервью Собчак

Алексей Вольцев

Ксения Собчак, несмотря на большое количество негатива и осуждений, все же решила опубликовать на своем YouTube-канале интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, который заявил, что ему «по кайфу» от полученного внимания прессы и знаменитостей. Мужчина поделился некоторыми секретами своего прошлого, которые, по мнению некоторых просмотревших ролик психологов, могут быть отсылкой к ужасающему преступлению.

Например, Мохов искренне признался в том, что его первый сексуальный опыт случился лишь в 29 лет: «На которой женился, на Гале… Это первый был, считай… После свадьбы, конечно». Несмотря на все произошедшее, Виктор с уверенностью сообщил, что он «не извращенец какой-то» и печально отметил, что в современности молодые люди начинают заниматься любовью гораздо раньше, чем несколько десятков лет назад. «Раньше такого не было. А сейчас идут, и в первую ночь переспал с девушкой. А раньше по году, по два, по пять ходили, только целовались, обнимались», — сказал Виктор Мохов. Публика задается вопросом: «А какое право имеет рассуждать о морали и нравах насильник?»

Очевидно, что беседа о половых отношениях пришлась маньяку по вкусу. Он увлеченно рассказывал о том, что может «3 раза за ночь» и делился подробностями своей интимной жизни, признаваясь, что планирует прикупить себе резиновую женщину, которая пригодится ему до тех пор, пока он не встретит настоящую любовь.

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