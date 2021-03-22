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Слила весь финал! Маша Вебер впервые прокомментировала «победу» на «Холостяке»

Слила весь финал! Маша Вебер впервые прокомментировала «победу» на «Холостяке»

Одна из самых популярных участниц нового сезона проекта «Холостяк» Мария Вебер долгое время отказывалась комментировать домыслы публики о том, что именно она стала победительницей шоу. Молчание девушки только подогревало разговоры зрителей нашумевшего проекта, так как люди были уверены в том, что Вебер просто запрещено говорить согласно условиям контракта с «Холостяком». Однако, кажется, её поездка на Мальдивы с самым знаменитым рэпером страны – это и есть разгадка запутанной истории об отношениях звёзд. К тому же, Тимати лично признался в своем Instagram, что публика уже давным-давно раскрыла финал истории ищущего любовь мужчины, поэтому продолжать показ проекта не имеет смысла.


Наконец сама Маша решила прокомментировать всё, что происходило на экранах ТВ. Она не стала лукавить и откровенно заявила, что поездка на острова – это лучшее, что с ней случалось в последнее время: «Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Наконец-то я покорила волну».

Стоит также отметить, что о романтике Мария не сказала ни слова. Она лишь со смехом отметила, что любой бы человек на её месте, получив приглашение уехать отдыхать в холодный зимний месяц, не стал бы отказываться и несомненно отправился бы в путешествие: «А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?»

[media=https://www.instagram.com/p/CMkbdhkMd6D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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