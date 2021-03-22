Слила весь финал! Маша Вебер впервые прокомментировала «победу» на «Холостяке»

Анастасия Иванова

Одна из самых популярных участниц нового сезона проекта «Холостяк» Мария Вебер долгое время отказывалась комментировать домыслы публики о том, что именно она стала победительницей шоу. Молчание девушки только подогревало разговоры зрителей нашумевшего проекта, так как люди были уверены в том, что Вебер просто запрещено говорить согласно условиям контракта с «Холостяком». Однако, кажется, её поездка на Мальдивы с самым знаменитым рэпером страны – это и есть разгадка запутанной истории об отношениях звёзд. К тому же, Тимати лично признался в своем Instagram, что публика уже давным-давно раскрыла финал истории ищущего любовь мужчины, поэтому продолжать показ проекта не имеет смысла.

Наконец сама Маша решила прокомментировать всё, что происходило на экранах ТВ. Она не стала лукавить и откровенно заявила, что поездка на острова – это лучшее, что с ней случалось в последнее время: «Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Наконец-то я покорила волну».

Стоит также отметить, что о романтике Мария не сказала ни слова. Она лишь со смехом отметила, что любой бы человек на её месте, получив приглашение уехать отдыхать в холодный зимний месяц, не стал бы отказываться и несомненно отправился бы в путешествие: «А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?»

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