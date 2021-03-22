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Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией

Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.

"В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах", - сказал Слуцкий журналистам.

В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".


Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.

Политика

По материалам: ria.ru
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