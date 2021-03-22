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Собчак оправдалась за фильм о маньяке и сравнила его с интервью с Гитлером

Собчак оправдалась за фильм о маньяке и сравнила его с интервью с ГитлеромВиктор Мохов и Ксения СобчакКадр: Ксения Собчак / YouTube

Телеведущая Ксения Собчак оправдалась за публикацию фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове. В Instagram она сравнила их беседу с интервью с Гитлером.

Собчак заявила, что ожидает большого количества негативных комментариев, авторы которых будут уверены в том, что маньякам не нужно давать слово. «Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что», — уверена телеведущая.

Она призвала тех, кого возмутил фильм о Мохове, не заниматься морализаторством, и добавила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным. «И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию», — написала Собчак.

Ведущая также посчитала необоснованными претензии в том, что ее фильм может вдохновить кого-то на преступление, и привела несколько примеров художественных и документальных фильмов о маньяках, которые можно обвинить в том же.

Интервью — это не всегда комплимент, а герой интервью — это не всегда хороший и правильный человек, отметила она. «Как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера», — отметила Собчак и в заключение написала, что, по ее мнению, журналист обязан «препарировать и исследовать зло» и «спускаться в подземелье, в самый ад».

Интервью Мохова Собчак вышло в понедельник, 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о скопинском маньяке, хоть он и не давал никому интервью. Собчак утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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По материалам: lenta.ru
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