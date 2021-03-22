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Собянин показал, как будет выглядеть парк "Яуза" после благоустройства

Собянин показал, как будет выглядеть парк "Яуза" после благоустройства

Весной этого года власти Москвы собираются возобновить работу по благоустройству территорий, приостановленную из-за пандемии. Одним из первых таких объектов будет парк "Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В порядок приведут две территории в пойме реки Чермянки, притока Яузы, площадью 49,1 га. Первый участок от улицы Мусоргского до проезда Дежнева зарос травой, что осложняет проход к воде. В этой части парка будет создана спортивная зона с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами, а также детскими площадками.

Проведем реконструкцию стадиона "Отрада", который пока выглядит не очень. На месте заброшенного футбольного поля сделаем новое с подогревом, чтобы можно было играть и зимой. А на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс из легких некапитальных конструкций.

Будет реконструирована площадка для мероприятий: там появится большая сцена с навесом, помещением для артистов и комфортными лавочками для зрителей, а также проекционная вышка для показа кино в летнее время. Благоустройство затронет тропинки и велосипедные дорожки, будут установлены павильоны для кафе и туалеты, посажены деревья и кустарники.

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"Вдоль берега Чермянки будет засеян луговой газон, а для удобного подхода к воде сделаем настилы и смотровые площадки. В парке появятся синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для птиц", — отметил Собянин.

На втором участке, от проезда Дежнева до улицы Молодцова, главным объектом там станет эколого-просветительский центр. Это будет первая интерактивная площадка, посвященная изучению профессий будущего в сфере экологии. Еще одной изюминкой парка мэр назвал экотропу на сваях. Ее планируется проложить по обоим берегам Чермянки и в нескольких местах соединить переходами через реку. На экотропе появятся площадки для отдыха, где можно будет заниматься йогой и медитацией, проводить творческие вечера.

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Обустроим площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с различными тренажерами — ими смогут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями здоровья. Приведем в порядок существующую детскую площадку и дополнительно создадим три новые игровые зоны, где малыши и ребята постарше смогут проводить время с интересом и пользой.

Благоустройство поймы реки Яузы продолжится в 2022–2023 гг. В перспективе там появится единая зеленая зона протяженностью более 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк "Лосиный Остров" и на ВДНХ.

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По материалам: uposters.ru
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