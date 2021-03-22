Собянин показал, как будет выглядеть парк "Яуза" после благоустройства

Вадим Карасев

Весной этого года власти Москвы собираются возобновить работу по благоустройству территорий, приостановленную из-за пандемии. Одним из первых таких объектов будет парк "Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В порядок приведут две территории в пойме реки Чермянки, притока Яузы, площадью 49,1 га. Первый участок от улицы Мусоргского до проезда Дежнева зарос травой, что осложняет проход к воде. В этой части парка будет создана спортивная зона с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами, а также детскими площадками.

Проведем реконструкцию стадиона "Отрада", который пока выглядит не очень. На месте заброшенного футбольного поля сделаем новое с подогревом, чтобы можно было играть и зимой. А на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс из легких некапитальных конструкций.

Будет реконструирована площадка для мероприятий: там появится большая сцена с навесом, помещением для артистов и комфортными лавочками для зрителей, а также проекционная вышка для показа кино в летнее время. Благоустройство затронет тропинки и велосипедные дорожки, будут установлены павильоны для кафе и туалеты, посажены деревья и кустарники.

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"Вдоль берега Чермянки будет засеян луговой газон, а для удобного подхода к воде сделаем настилы и смотровые площадки. В парке появятся синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для птиц", — отметил Собянин.

На втором участке, от проезда Дежнева до улицы Молодцова, главным объектом там станет эколого-просветительский центр. Это будет первая интерактивная площадка, посвященная изучению профессий будущего в сфере экологии. Еще одной изюминкой парка мэр назвал экотропу на сваях. Ее планируется проложить по обоим берегам Чермянки и в нескольких местах соединить переходами через реку. На экотропе появятся площадки для отдыха, где можно будет заниматься йогой и медитацией, проводить творческие вечера.

Обустроим площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с различными тренажерами — ими смогут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями здоровья. Приведем в порядок существующую детскую площадку и дополнительно создадим три новые игровые зоны, где малыши и ребята постарше смогут проводить время с интересом и пользой.

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Благоустройство поймы реки Яузы продолжится в 2022–2023 гг. В перспективе там появится единая зеленая зона протяженностью более 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк "Лосиный Остров" и на ВДНХ.

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