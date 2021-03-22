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Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера

Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами ГитлераФото: Globallookpress.com

Солист американской рок-группы Skillet Джон Купер сравнил выступление рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion на премии «Грэмми» с речами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Видео на эту тему он опубликовал на своем YouTube-канале Cooper Stuff.

Музыканта, который является консерватором и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, возмутило шоу тверкающих артисток. Он указал на то, что сейчас на eBay людям не разрешают продавать некоторые книги писателя и мультипликатора Теодора Гайзеля, известного под псевдонимом Доктор Сьюз, но при этом восхваляют «сексуальную деградацию» хип-хоп-исполнительниц, которые имитируют на сцене половой акт.

Купер вспомнил о речах Гитлера и задался вопросом, кто будет определять, что хорошо, а что плохо. «Каждый диктатор в истории говорил, что делает хорошее дело. Вот во что они верят. Гитлер говорил: "Я освобожу людей от рабства десяти заповедей". По его мнению, он освободитель. Так всегда бывает, ребята. Все, что вы делаете, это просто придумываете новое определение добра и зла. Вот что происходит сейчас на "Грэмми"», — высказался рокер.

Ранее в США возмутились «порнографическим» танцем на церемонии «Грэмми». Консервативный ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал выступление на музыкальной премии. Он заявил, что подобное шоу «унижает американскую культуру и причиняет вред детям».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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