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Соловьев обвинил Собчак и Познера в заработке на ненависти к России

Соловьев обвинил Собчак и Познера в заработке на ненависти к РоссииФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» обвинил своих коллег Владимира Познера и Ксению Собчак в том, что они зарабатывают на ненависти к России. Видео опубликовано на YouTube.

«Смысл жизни Собчак — уничтожение всего того, что может казаться русским важным и последовательным», — заявил телеведущий. Он также добавил, что Собчак, по его мнению, позволено больше, чем любому другому человеку в стране, поскольку, как он считает, что бы она ни делала, она остается «дочкой учителя Путина».

Соловьев заявил, что без таких условий Собчак была бы «никем», а также назвал ее «дурно образованным, некрасивым душою существом».

«Познер — это гораздо более интересные и серьезные задачи. Познер просто искренне ненавидит Россию», — сказал Соловьев и добавил, что тот, по его мнению, ненавидит и страну, и государство, а также страдает из-за того, что смог состояться только в той стране, которую он ненавидит.

Телеведущий также возмутился тем, что Познер «с чего-то возомнил себя моральным авторитетом», и, пародируя его манеру разговора, заявил, что тот регулярно макает в дерьмо своих зрителей. «Это просто уникально как можно легко зарабатывать на пренебрежении и ненависти к России», — заключил Соловьев.

Ранее Соловьев призвал члена Совета Федерации Людмилу Нарусову, которая раскритиковала участников одиночных пикетов у здания Совфеда, разобраться со своей дочерью Ксенией Собчак, которая принимала участие в пикете в 2018 году.

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По материалам: lenta.ru
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