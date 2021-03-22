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Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила иностранцев

Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила иностранцевФото: Public Domain / Wikimedia

Среди иностранцев набрала популярность публикация пользователя соцсети Twitter с ником glubonit. В ней он поведал о том, как некоторые слова русского мата способны передавать множество смыслов. Запись набрала более девяти тысяч лайков за день, многие восхитились подобной возможностью языка.

18 марта glubonit рассказал на английском о том, что порой в России в неформальных разговорах отвечают не «Я не знаю», а «А я *** (в курсе)?». «Мне кажется, что это прекрасно», — заметил автор. В твитах он также начал упоминать нецензурный вариант слова вагина с другими конструкциями, имеющими совершенно разные смыслы.

Так, он упомянул в том числе бранные варианты глаголов соврать, избить, украсть, сболтнуть, упасть, удариться и поговорить. Он также указал, что матерное слово может выражать характеристику человека (психически нездоровый, дурной) или использовать для выражения удивления или негодования.

В комментариях иностранцы позитивно оценили публикацию glubonit. Так, IgelMistress заметил, что ему очень нравится другой нецензурный вариант выражения «Я не знаю» — «А *** (кто) его знает». Пользователь lovingwangxians из Польши заметил, что в польском языке есть похожие матерные конструкции, описывающие, например, занятие сексом или женщин, занимающихся проституцией.

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По материалам: lenta.ru
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