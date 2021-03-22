США отказались от разговора с Путиным в прямом эфире

Вадим Карасев

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В. В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта <...> в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в заявлении.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. При этом российский лидер отметил, что на выходных собирается в тайгу, и предложил провести переговоры с Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США в ходе своего выступления по поводу борьбы с распространением коронавируса проигнорировал вопрос журналиста о том, согласен ли он на разговор с Путиным.