Стала известна причина срочной госпитализации Леры Кудрявцевой

Анастасия Иванова

С известной телеведущей несколько минут назад произошла неприятная ситуация. Лера Кудрявцева оказалась в больнице. Девушке стало плохо на съёмочной площадке. Ее пришлось срочно госпитализировать.

Сегодня утром Лера Кудрявцева появилась у себя в Instagram в прекрасном настроении. Телеведущая публиковала stories прямо из гримерки. Лера собиралась весь день провести на съёмочной площадке. Однако что-то пошло не так. Уже к середине рабочего дня она почувствовала себя плохо. По словам Леры, в тот момент она очень испугалась. Прибывшие врачи тут же увезли ее на скорой в реанимацию. Сейчас ей проводят полное обследование организма, так как врачи не смогли выяснить точную причину плохого самочувствия.

Отметим, что в последнее время Лера Кудрявцева часто посещает госпитали. Недавно телеведущая оказалась в больнице из-за повреждённого грудного имплантата. А после Кудрявцева заразилась коронавирусом и сломала крестец. Девушка не могла долго вставать с постели. Передвигалась по квартире Лера с помощью трости. Несмотря на это, телеведущая сохраняет позитивный настрой и намерена скорее вновь вернуться в строй.