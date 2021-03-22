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Стала известна причина срочной госпитализации Леры Кудрявцевой

Стала известна причина срочной госпитализации Леры Кудрявцевой

С известной телеведущей несколько минут назад произошла неприятная ситуация. Лера Кудрявцева оказалась в больнице. Девушке стало плохо на съёмочной площадке. Ее пришлось срочно госпитализировать. 

Сегодня утром Лера Кудрявцева появилась у себя в Instagram в прекрасном настроении. Телеведущая публиковала stories прямо из гримерки. Лера собиралась весь день провести на съёмочной площадке. Однако что-то пошло не так. Уже к середине рабочего дня она почувствовала себя плохо. По словам Леры, в тот момент она очень испугалась. Прибывшие врачи тут же увезли ее на скорой в реанимацию. Сейчас ей проводят полное обследование организма, так как врачи не смогли выяснить точную причину плохого самочувствия. 


Отметим, что в последнее время Лера Кудрявцева часто посещает госпитали. Недавно телеведущая оказалась в больнице из-за повреждённого грудного имплантата. А после Кудрявцева заразилась коронавирусом и сломала крестец. Девушка не могла долго вставать с постели. Передвигалась по квартире Лера с помощью трости. Несмотря на это, телеведущая сохраняет позитивный настрой и намерена скорее вновь вернуться в строй.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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