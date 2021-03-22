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Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса

Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавирусаФото: Denis Balibouse / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, на этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский Ухань. В данном документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет. Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.

Британский зоолог Питер Дасзак, чьи суждения приводятся в докладе, отмечает, что распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными. Так, он рассказал, что на рынке продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку. Главный вывод в том, что тот же путь, каким возник острый респираторный синдром, существовал и для коронавируса, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ, занимавшиеся исследованием происхождения коронавируса, задумались об отказе от версии, согласной которой источником распространения COVID-19 стала утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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