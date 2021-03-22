Стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников

Анастасия Иванова

В 15 регионах проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. В этом году в региональном этапе приняли участие около 165 тысяч школьников, это на 15,5% больше по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Всероссийская олимпиада – это самое массовое мероприятие для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и во всём мире. Она охватывает 24 общеобразовательных предмета. Всего в заключительном этапе примут участие около 7 тысяч школьников, примерно 250 ребят станут победителями.

Финальный этап состоится в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской, Липецкой областях, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Республике Крым. 8 предметных олимпиад пройдут в Москве.

«Всероссийская олимпиада школьников – важнейший элемент российской системы общего образования. Год от года количество участников растёт и олимпиадное движение включает в свои ряды всё новых олимпийцев. В этом году участников регионального этапа стало больше на 15,5% – это очень хороший результат, нам нужно продолжать расширять охват участников. Желаю всем успешного участия в олимпиаде и в этом году!» – прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Белгородская область уже приняла участников заключительного этапа предметной олимпиады школьников по химии 2020/21 учебного года – это 291 школьник из 59 субъектов РФ. Олимпиада проходит на площадке Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова.

Сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году утверждены приказом Минпросвещения России № 850 от 28 декабря 2020 г.

В 2020/21 учебном году в заключительном этапе олимпиады примут участие победители регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018/19 учебного года, не получившие статуса «призёр» в 2019/20 учебном году.

Недавно также был утверждён порядок проведения олимпиады в следующем учебном году, в который впервые включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде смогут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.