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«Теперь у малого по жизни кликуха Титаник!» Рыбак оригинально спас ребенка на льдине

«Теперь у малого по жизни кликуха Титаник!» Рыбак оригинально спас ребенка на льдине

В Киеве известный волонтер Ричард Горда, отправившийся на рыбалку, при помощи рыбацкого снаряжения спас 11-летнего мальчика, который дрейфовал на маленькой льдине по Десенке.

Свой поступок Горда не считает подвигом. Говорит, что они оказались в нужном месте в нужное время. «То, что забросил (шнур с грузом. — Авт.) и с первого раза попал, это Богу спасибо говорить нужно. Второй попытки могло бы и не быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получил урок на всю жизнь», — пишет он на своей =AZXBtfTlmVmDjdnphIhOLrmSVX1sKwI0hazZNj1FPuiiAcqGMfe3jRyxLOvPjQ2o69klyr_oidjSBV4HYfXUfhFCDLyW183Fjc5q6JNZ0mqGKuZq9oLdZTX2waTSUAua5ghOxmOlSDuy8sDXcBfz62xq&__tn__=%2CO%2CP-R]страничке в соцсетях.


А вот видео, снятое с другого ракурса. «Теперь у малого по жизни кликуха «Титаник. А если серьезно, то слава Богу, что все так прекрасно закончилось. Ричард Горда — «Рыбак года 2021», — пишет в комментарии =AZXEh5_tqet_J73uXZa8fHKMGejv9Mdx0sNZsS2abHP_-RXCZNu0DCXMFxw279JKJgBSnyPBq82URI6tDc8zfSvoQXAoMN2qEYSAohtl5GePr8S7xXLJ7XzS9ZUkIi771xe3Zi8W_RqIuVcDWfOnhvML_F-9R2N1wRq3tCzjjREPxw&__tn__=%2CO%2CP-R]Светлана Яковишенко.


Эксклюзивный материал о спасении 70-летнего мужчины, провалившегося под лед на Винничине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот.

Украина

По материалам: fakty.ua
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