The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского спецназа

Алексей Вольцев

«The Telegraph» сообщил о намерении Великобритании создать особый спецназ, который будет бороться с силой России, «усмирять» ее. При этом спецотряд будет создан на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) из четырех батальонов. Ради осуществления задумки власти выделят 120 миллионов фунтов.

Как отмечает «Evo-rus», спецназу придется решать вопрос «пресечения вмешательства РФ по всему миру в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

Начальник генерального штаба Марка Карлтон-Смита утверждвет, что спецотряд будет осуществлять деятельность с «враждебными государственными субъектами».

Предполагается, что отряд совместно с Секретной разведывательной службой MI6 будет следить за дейтельностью российских подразделений и шпионов.

Сообщение The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского спецназа появились сначала на Информационное агентство "SM News".