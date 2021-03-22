Трамп создает собственную соцсеть

Лидия Мартынова

Экс-президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп через 2-3 месяца намерен вернуться в социальные медиа на собственной платформе.

Об этом проинформировал его советник Джейсон Миллер телеканал Fox News.

Как отмечает РИА Новости со слов консультанта 45-го главы США, Трамп планирует создать мощную соцсеть с десятками миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что в Twitch, Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты Дональда Трампа после сделанных им заявлений о беспорядках около Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Администрации соцсетей сделали поводом для санкций обращения к захватившим здание американского парламента протестующим.

Трамп одновременно призвал людей вести себя мирно и назвал их патриотами, заявил о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года в США представителями Демократической партии.

РИА “NEWSTES” писало,

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