Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах
Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.


"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли... Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", - рассказал Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в Болгарии
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Трамп заявил, что он не в восторге от нынешней избирательной системы в США - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп заявил, что миллионы голосов на выборах президента США были отданы незаконно
Дональд Трамп выиграл выборы в ключевом штате