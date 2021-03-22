Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Лидия Мартынова

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.





"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли... Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", - рассказал Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe.