Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трансформация российских институтов развития: в чем смысл

Трансформация российских институтов развития: в чем смысл
Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга. Главная цель - не в сокращении числа корпораций и фондов, и даже не в экономии на содержании менеджмента (хотя она будет весьма существенной), а в том, чтобы выстроить эффективную систему управления государственными инвестициями.

После реформы институты развития перейдут под зонтик ВЭБ.РФ, а он превратится в инвестиционный акселератор, который сможет запускать такие масштабные идеи, как "льготная ипотека" для крупных промышленных проектов, а его экосистема позволит развивать инновационные проекты, начиная с этапа формирования идеи и до продажи акций успешной компании.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Омбудсмен назвала ООН число украинских заложников на Донбассе и в Крыму
Омбудсмен назвала ООН число украинских заложников на Донбассе
Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины Джоли в домашнем насилии
Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины
Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека
Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека
Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных
Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных
Белоруссия и Россия могут отменить роуминг с 2 апреля
Белоруссия и Россия могут отменить роуминг с 2 апреля
Мурашко раскрыл планы Минздрава по вакцинации россиян
Мурашко раскрыл планы Минздрава по вакцинации россиян
Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье
Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье
Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88 копеек
Российская учительница рассказала о проверке школьных тетрадей за 88
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
JHL: Неандертальцы использовали зубочистки для поддержания гигиены полости рта
JHL: Неандертальцы использовали зубочистки для поддержания гигиены
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto Concept 2021 года для “Пасхального сафари”
Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для

Еще по теме

Путин пообещал развивать демократические институты власти
Кравченко: форум в Сочи определил госстратегию на поиск внутренних инвестиций
Мантуров: поддержка легпрома не требует отдельных финансовых институтов
"Татнефть" не отзывала заявку на приватизацию "Башнефти"