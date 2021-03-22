Трансформация российских институтов развития: в чем смысл

Лидия Мартынова

Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга. Главная цель - не в сокращении числа корпораций и фондов, и даже не в экономии на содержании менеджмента (хотя она будет весьма существенной), а в том, чтобы выстроить эффективную систему управления государственными инвестициями.

После реформы институты развития перейдут под зонтик ВЭБ.РФ, а он превратится в инвестиционный акселератор, который сможет запускать такие масштабные идеи, как "льготная ипотека" для крупных промышленных проектов, а его экосистема позволит развивать инновационные проекты, начиная с этапа формирования идеи и до продажи акций успешной компании.