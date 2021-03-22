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"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена

"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден покинет свой пост раньше положенного срока из-за состояния здоровья.

По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис.


"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", — утверждает MassiveMemberClub.

"К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.

В мире

По материалам: ria.ru
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