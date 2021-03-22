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Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин

Турция объяснила выход из конвенции по защите женщинФото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути. Об этом заявили в Управлении по связям с общественностью президента, передает агентство Anadolu.

В Анкаре указали, что первоначальная цель конвенции по защите прав женщин «было захвачена группой лиц, пытающихся нормализовать гомосексуализм. Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции», — заявили власти республики.

Отмечается, что выход из соглашения не означает прекращение политики в области защиты прав женщин. Более того, Турция сосредоточится на реформах для борьбы с растущим насилием, «принцип нулевой терпимости будет оставаться в центре внимания правительства».

Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещали вести борьбу за права женщин в соответствии со «своими традиционными ценностями».

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием принята в 2011 году. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписали 47 государств, однако ратифицировали только 33.

В мире

По материалам: lenta.ru
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