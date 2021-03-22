Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»

У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»

Вчера популярный визажист России Гоар Аветисян опубликовала в своих stories фотографию левой ноги, на которой видна некая припухлость на внутренней части бедра. Девушка с ужасом сообщила, что ее беспокоят какие-то «шишки», которые появились на теле недавно, однако, уже жутко болят. В расстроенных чувствах мейкапер поделилась с публикой планами на следующий день и призналась, что сразу же после работы пойдет к доктору, чтобы выяснить, что именно происходит с ее организмом.


Стоит признать, что обследования еще не закончены, но уже есть кое-какие результаты. Го опубликовала снимки из кабинета УЗИ, где ей пришлось находиться около часа. В итоге опасения Аветисян подтвердились. Н каждой ноге было найдено образование по 1,5-2 см (большего размера на левой). Согласно словам напуганной пациентки, это может быть киста или же что-то другое.

Мастер макияжа пообещала продолжить обследования сегодня после работы. Для полного анализа ситуации девушке необходимо сделать МРТ и КТ. «Завтра МРТ после работы…Но мне очень больно», — жалуется знаменитость. Однако, несмотря на свое не совсем здоровое состояние, Гоар решила посетить ресторан с друзьями и призналась в Instagram, что скрывает боль за счастливой улыбкой.




Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские санкции
Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Названы лучшие сервисы вызова такси
Названы лучшие сервисы вызова такси
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Лавров прибыл с визитом в Китай
Лавров прибыл с визитом в Китай
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по

Еще по теме

Гоар Аветисян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем: «Уже несколько дней живу в надежде, что пройдет»
В Сети появились фото сильно располневшей Гоар Аветисян
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
От Мэрилин Монро до Клеопатры. 5 ярких образов от Гоар Аветисян на самоизоляции