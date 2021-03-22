У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»

Анастасия Иванова

Вчера популярный визажист России Гоар Аветисян опубликовала в своих stories фотографию левой ноги, на которой видна некая припухлость на внутренней части бедра. Девушка с ужасом сообщила, что ее беспокоят какие-то «шишки», которые появились на теле недавно, однако, уже жутко болят. В расстроенных чувствах мейкапер поделилась с публикой планами на следующий день и призналась, что сразу же после работы пойдет к доктору, чтобы выяснить, что именно происходит с ее организмом.

Стоит признать, что обследования еще не закончены, но уже есть кое-какие результаты. Го опубликовала снимки из кабинета УЗИ, где ей пришлось находиться около часа. В итоге опасения Аветисян подтвердились. Н каждой ноге было найдено образование по 1,5-2 см (большего размера на левой). Согласно словам напуганной пациентки, это может быть киста или же что-то другое.

Мастер макияжа пообещала продолжить обследования сегодня после работы. Для полного анализа ситуации девушке необходимо сделать МРТ и КТ. «Завтра МРТ после работы…Но мне очень больно», — жалуется знаменитость. Однако, несмотря на свое не совсем здоровое состояние, Гоар решила посетить ресторан с друзьями и призналась в Instagram, что скрывает боль за счастливой улыбкой.







