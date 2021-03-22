У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Сегодня, 08:10 Анастасия Иванова
Американская певица Лана Дель Рей представила на цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Chemtrails over the country club".
В трек-листе 11 меланхоличных композиций, вдохновленных эстетикой 1970-х годов. В их числе "Let me love you like a woman", вышедшая в декабре 2020 года, и заглавная песня альбома "Chemtrails over the country club".
Новый сборник получился более мелодичным и спокойным, по сравнению с дерзким "Norman F***ing Rockwell", представленным в 2019-м году.
Впервые нынешний релиз был анонсирован еще в мае прошлого года, однако его выход неоднократно откладывали.
По материалам: ria.ru