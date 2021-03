У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"

Анастасия Иванова

Американская певица Лана Дель Рей представила на цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Chemtrails over the country club".

В трек-листе 11 меланхоличных композиций, вдохновленных эстетикой 1970-х годов. В их числе "Let me love you like a woman", вышедшая в декабре 2020 года, и заглавная песня альбома "Chemtrails over the country club".

Новый сборник получился более мелодичным и спокойным, по сравнению с дерзким "Norman F***ing Rockwell", представленным в 2019-м году.

Впервые нынешний релиз был анонсирован еще в мае прошлого года, однако его выход неоднократно откладывали.