Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"

У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Американская певица Лана Дель Рей представила на цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Chemtrails over the country club".

В трек-листе 11 меланхоличных композиций, вдохновленных эстетикой 1970-х годов. В их числе "Let me love you like a woman", вышедшая в декабре 2020 года, и заглавная песня альбома "Chemtrails over the country club".


Новый сборник получился более мелодичным и спокойным, по сравнению с дерзким "Norman F***ing Rockwell", представленным в 2019-м году.


Впервые нынешний релиз был анонсирован еще в мае прошлого года, однако его выход неоднократно откладывали.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские санкции
Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Названы лучшие сервисы вызова такси
Названы лучшие сервисы вызова такси
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Лавров прибыл с визитом в Китай
Лавров прибыл с визитом в Китай
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по

Еще по теме

Певица Lana Del Rey выпустила новый альбом Chemtrails Over the Country Club
Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
Новый клип Ланы Дель Рей (Lana Del Rey) - White Mustang