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Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом снялась в шоу Андрея Малахова

Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом снялась в шоу Андрея Малахова

Последние несколько месяцев публика следит за трагедией бывшей жены Андрея Аршавина — Алисы. Многодетная мама уверяет, что серьезно заболела, и это негативно сказалось на ее внешности. Сегодня женщина и вовсе находится на грани жизни и смерти.


Сегодня Алиса впервые за долгое время появится на телевидении — на шоу «Андрея Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1», где признается, что слепая любовь к бывшему мужу чуть было не стоила ей здоровья. «В моей жизни все разломалось в щепки!» — с большим трудом расскажет 38-летняя Аршавина в интервью Малахову.

И если раньше экс-избранница спортсмена показывала себя лишь на фото, прикрывая или ретушируя область носа, то теперь публика может воочию увидеть, что на самом деле творится с ее лицом. Судя по анонсу шоу, это зрелище не для слабонервных... «Уберите детей от экранов!» — заранее предупреждают сотрудники передачи.

Напомним, еще пару лет назад Алиса Аршавина была цветущей молодой женщиной, воспитывающей троих детей. Все изменилось, когда футболист развелся с ней. 

В последнее время внешность Алисы поменялась в худшую сторону: публика стала подозревать, что она прибегла к пластике в надежде преобразиться и вернуть экс-супруга. Но, по словам Аршавиной, у нее диагностировали аутоиммунное заболевание, медленно и болезненно разрушающее организм.

«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…» — откровенничала брюнетка со «NewsTes.ruом».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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