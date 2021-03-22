Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов

Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов

Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий СмирновЮрий СмирновФото: Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

Умер старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Юрий Смирнов. Об этом сообщается на сайте театра.

«21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов», — говорится в публикации. Причина смерти музыканта не уточняется.

Работавший над фильмами «Рабочий поселок» и «Белое солнце пустыни» родился 8 июня 1935 года в Ленинграде. Его гитара звучала в песне «Ваше благородие» композитора Исаака Шварца на слова Булата Окуджавы.

Смирнов прослужил в БДТ более 60 лет. Работу в театре он совмещал с преподаванием. На сайте учреждения отмечается, что по его авторским сборникам «уже много лет учатся юные гитаристы, а с его сочинениями, подчеркивающими виртуозность исполнителя, гитаристы часто выступают на профессиональных конкурсах».

11 марта умер российский композитор Виктор Лебедев. Создателю музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» было 86 лет.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за неисправности капота
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

Еще по теме

Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет
Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров
Умерла актриса Зинаида Шарко
Стала известна причина смерти легендарного Петрухи из «Белого солнца пустыни»