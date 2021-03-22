Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов

Вадим Карасев

Юрий СмирновФото: Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

Умер старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Юрий Смирнов. Об этом сообщается на сайте театра.

«21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов», — говорится в публикации. Причина смерти музыканта не уточняется.

Работавший над фильмами «Рабочий поселок» и «Белое солнце пустыни» родился 8 июня 1935 года в Ленинграде. Его гитара звучала в песне «Ваше благородие» композитора Исаака Шварца на слова Булата Окуджавы.

Смирнов прослужил в БДТ более 60 лет. Работу в театре он совмещал с преподаванием. На сайте учреждения отмечается, что по его авторским сборникам «уже много лет учатся юные гитаристы, а с его сочинениями, подчеркивающими виртуозность исполнителя, гитаристы часто выступают на профессиональных конкурсах».

11 марта умер российский композитор Виктор Лебедев. Создателю музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» было 86 лет.