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В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников

В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников

Детский технопарк «Кванториум.22» Минпросвещения России совместно с Алтайским государственным аграрным университетом провел на базе шипуновской средней школы № 1 образовательно-коммуникативный интенсив. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Программа мероприятий включала в себя два модуля – «Наука» и «Технологии».

«Цель проведения мероприятия в селе Шипуново – научно-техническое просвещение через привлечение школьников к изучению современных технологий, к исследовательской и проектной деятельности», – указано в информационном релизе.

Всего участниками интенсива стали более 70 педагогов и 150 учащихся из Алейского, Поспелихинского и Шипуновского районов. 

В рамках модуля «Наука» школьникам рассказали о развитии исследовательских навыков и перспективных направлениях технического творчества, а ребята продемонстрировали свои разработки.

Модуль «Технологии» был ориентирован на профориентацию школьников, формирование у них представления о профессиях будущего, связанных с применением различных технических устройств и высокоточного оборудования.

Общество

По материалам: edu.ru
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