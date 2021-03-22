В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников

Влада Некрасова

Детский технопарк «Кванториум.22» Минпросвещения России совместно с Алтайским государственным аграрным университетом провел на базе шипуновской средней школы № 1 образовательно-коммуникативный интенсив. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Программа мероприятий включала в себя два модуля – «Наука» и «Технологии».

«Цель проведения мероприятия в селе Шипуново – научно-техническое просвещение через привлечение школьников к изучению современных технологий, к исследовательской и проектной деятельности», – указано в информационном релизе.

Всего участниками интенсива стали более 70 педагогов и 150 учащихся из Алейского, Поспелихинского и Шипуновского районов.

В рамках модуля «Наука» школьникам рассказали о развитии исследовательских навыков и перспективных направлениях технического творчества, а ребята продемонстрировали свои разработки.

Модуль «Технологии» был ориентирован на профориентацию школьников, формирование у них представления о профессиях будущего, связанных с применением различных технических устройств и высокоточного оборудования.