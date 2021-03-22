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В ЕС рассказали об открытых дверях для «Спутник V»

В ЕС рассказали об открытых дверях для «Спутник V»Фото: Globallookpress.com

Несмотря на то что ЕС пока не ведет переговоры с производителем российской вакцины против коронавируса «Спутник V», она еще может быть зарегистрирована в объединении. Об открытых дверях для препарата из России рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, его цитирует РИА Новости.

«Как вы знаете, наша позиция по вакцине "Спутник V" такова, что необходимо различать одобрение препарата на европейском рынке и факт его включения в портфель вакцин, по которым мы ведем переговоры на уровне ЕС. Еврокомиссия и государства-члены не принимали решения о переговорах с производителями "Спутник V". Но двери не закрыты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в апреле направит в Россию инспекцию для проверки «Спутник V». Проверка затронет вопросы, связанные с клиническими испытаниями и производством российского препарата.

В мире

По материалам: lenta.ru
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