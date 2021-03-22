В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил необходимость Евросоюза в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Его слова в эфире телеканала TF1 передает РИА Новости.

«Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"», — заявил Бретон, подчеркнув, что это касается и других препаратов.

По словам еврокомиссара, необходимо, чтобы одобренные в ЕС вакцины производились и применялись массово. «Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии», —добавил он, отметив, что приоритет отдается тем препаратам, которые производятся на европейской территории.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.