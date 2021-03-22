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В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию

В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в ВеликобританиюФото: YVES HERMAN / Reuters

В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, Европейский союз (ЕС) будет очень тщательно рассматривать все запросы на экспорт препарата в Великобританию. Отмечается, что, скорее всего, их будут отклонять до тех пор, пока производитель полностью не выполнит обязательства по поставкам в страны-члены союза.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок. По ее словам, к окончанию первого квартала производитель поставил лишь 30 процентов от прописанного в контракте объема вакцин.

В конце февраля сообщалось, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года. Одной из причин называется пожар на строящемся заводе по производству препарата в индийском городе Пуна.

В мире

По материалам: lenta.ru
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